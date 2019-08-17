В детском центре "Орленок" прошел День Союзного государства

СОЧИ, 17 августа. /ТАСС/. День Союзного государства в рамках военно-патриотической смены "Отечества достойные сыны" состоялся в субботу во Всероссийском детском центре "Орленок" в Туапсинском районе Краснодарского края. В мероприятии приняли участие 380 учащихся Суворовских военных и кадетских училищ России и Республики Беларусь, сообщили журналистам в пресс-службе центра.

День Союзного государства начался с торжественной линейки. "Мальчишки и девчонки из Кызылского кадетского училища исполнили для "орлят" вальс, а представители Могилевского кадетского училища станцевали белорусскую польку. Позже во время акции "Дерево мира" курсанты посадили саженец ильма листоватого, удобрив его привезенной из своих городов землей", - рассказали в пресс-центре.

Также для воспитанников центра в Звездной роще прошла выставка-презентация Суворовских военных и кадетских училищ Белоруссии и России. "Будущие защитники Отечества рассказали ребятам об истории и деятельности своих училищ. Завершился праздник творческим вечером "Россия и Беларусь в Союзном государстве". Всего участниками праздничных мероприятий стали 380 курсантов", - добавили в пресс-центре.

Военно-патриотическая смена "Отечества достойные сыны" стартовала в центре "Орленок" 11 августа. Ее участниками стали 400 учащихся 16 военных училищ Белоруссии и России, ученицы "Пансиона воспитанниц Министерства обороны Российской Федерации", воспитанники детского хора им. А.В. Александрова. Программа направлена на патриотическое воспитание подростков, также ребята смогут обменяться опытом профильной деятельности и найти друзей. В ходе программы подростки пройдут курс обучения в Школе военного специалиста, отправятся в туристские походы по местам боевой славы Туапсинского района, побывают в городе-герое Новороссийск.

Завершится смена 29 августа.