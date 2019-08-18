В Назрани помогут собраться в школу более чем 500 детям

МАГАС, 18 августа. /ТАСС/. Более 500 детей из малообеспеченных семей самого крупного города Ингушетии Назрани получат школьные принадлежности в рамках благотворительной акции "Собери ребенка в школу", рассказал ТАСС мэр города Алихан Тумгоев.

"Акция "Собери ребенка в школу" стартует с 19 августа, мы уже собрали списки малоимущих, которым необходима помощь в подготовке детей к школе. По Назрани таких детей более 500, и с каждым годом школьников становится больше. В набор, который получит каждый ребенок, входят портфели, все необходимые канцелярские принадлежности, также на каждого ребенка будет выделена определенная сумма для покупки школьной формы и обуви", - сказал Тумгоев.

По его словам, помощь будет оказана не только жителям города, но и других населенных пунктов.

"Мне поступают сообщения и из других городов и районов республики от людей, которым также необходима помощь в сборах детей и подготовке к школе. Я пытаюсь помочь каждому по мере своих возможностей, потому что в регионе много многодетных семей, а мой долг как чиновника и мусульманина - помогать нуждающимся в моей помощи. Я обращаюсь и к жителям города не оставаться равнодушными, и, если у них есть такая материальная возможность, помочь соседям или родственникам, которым необходима поддержка", - добавил мэр.

Аналогичная акция проводится во всех районах и городах республики, в 2017 году в рамках республиканской акции "Собери ребенка в школу" помощь была оказана 550 детям. В 2018 году таких детей было уже более 900.