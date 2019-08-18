Более 80 млн рублей направят на обновление стадиона "Машук" в Железноводске

ПЯТИГОРСК, 18 августа. /ТАСС/. Стоимость обновления стадиона "Машук" в Железноводске Ставропольского края составит 80 млн рублей. Планируется заменить покрытие футбольного поля, сообщила в воскресенье пресс-служба горадминистрации.

"По окончании работ спортивный комплекс будет оснащен всесезонным суперсовременным покрытием с подогревом. Эксперты одним из плюсов искусственного покрытия называют то, что на новом поле можно будет круглые сутки играть в футбол, несмотря на погоду, - говорится в сообщении. - Замена естественного покрытия на искусственное позволит в 10 раз снизить финансовые затраты на содержание спортивного объекта и сделает его более доступным".

По данным пресс-службы, средства выделены из краевого и федерального бюджетов. Также планируется оборудовать площадки для воркаута и сдачи нормативов ГТО, которые появятся и на втором стадионе города - "Спартак".

Стадионы построили при подготовке к ЧМ-2018.