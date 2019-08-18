Уроки цифровой грамотности для пенсионеров проведут в Карачаево-Черкесии в 2019 году

ЧЕРКЕССК, 18 августа. /ТАСС/. Студенты Северо-Кавказской госакадемии в Карачаево-Черкесии проведут уроки цифровой грамотности для людей пенсионного возраста. Занятия, организация которых стала возможной благодаря гранту Росмолодежи, планируется начать в октябре 2019 года, сообщила ТАСС наставник проекта, начальник управления по научной работе и подготовке кадров высшей квалификации академии Фатима Айбазова.

"Это первый этап масштабного проекта, который мы будем реализовывать на базе нашей академии. Речь идет о повышении цифровой грамотности населения. Первой категорией, на которую направлен проект, являются пенсионеры. Это наименее подготовленная часть населения, которая при предварительном опросе проявила свой интерес к данной проблеме и готовность ходить на наши курсы цифровой грамотности", - сказала Айбазова.

По ее словам, курс продлится около полутора месяцев. Начало занятий запланировано в октябре 2019 года, программа рассчитана на 36 часов занятий. "У нас функционирует институт прикладной математики и информационных технологий, одна из важнейших целей этого проекта - развитие навыков у наших студентов работы с различными категориями граждан, в данном случае пенсионного возраста, формирование у них компетенций в рамках деятельности органов студенческого самоуправления", - отметила Айбазова.

Заключительным этапом реализации проекта станет проведение форума "Цифровая экономика. Будущее наступило" в ноябре. В нем примут участие школьники, студенты, преподаватели, пенсионеры, представители общественных организаций, всего ожидается около 200 участников.

По мнению Айбазовой, опыт проведения обучения поможет студентам в реализации других проектов. "С будущего года академия, скорее всего, станет одной из площадок для получения цифровых сертификатов. Благодаря полученным навыкам и опыту работы с населением, в будущем году студенты смогут плодотворно работать по реализации масштабного проекта Агентства стратегических инициатив", - уточнила она.

Грантовый конкурс молодежных инициатив Росмолодежи - один из проектов АНО "Россия - страна возможностей", которая была создана по инициативе президента РФ Владимира Путина. Она развивает одноименную платформу, объединяющую 19 проектов, в том числе конкурс молодежных инициатив, конкурс управленцев "Лидеры России", студенческую олимпиаду "Я - профессионал", международный конкурс "Мой первый бизнес" и другие.