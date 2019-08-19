В регионах России за сутки потушили лесные пожары на площади почти 27 тыс. га

ТАСС, 19 августа. Лесопожарные формирования потушили за сутки очаги в регионах РФ на площади около 27 тыс. га, сообщила пресс-служба федерального бюджетного учреждения "Авиалесоохрана" в понедельник.

"По информации региональных диспетчерских служб лесного хозяйства, за прошедшие сутки в России ликвидировано 34 лесных пожара на площади 26 946 га. На 00:00 мск 19 августа на территории РФ действовало 56 лесных пожаров на площади 85 396 га, по которым проводились работы по активному тушению", - говорится в сообщении.

Наибольшее количество очагов тушат в Красноярском крае, Иркутской области и на Чукотке. Пожарные также работают в Магаданской области, в Бурятии, в том числе на землях национального парка и заповедника, на Камчатке, в Якутии, в Томской области и в Хабаровском крае.

К работе по ликвидации лесных пожаров привлечено почти 2 тыс. человек, задействовано 147 единиц техники. На мониторинге обстановки в лесах находятся 39 воздушных судов, на тушении - 18. В некоторых регионах работают также парашютисты-десантники.

По данным ФБУ "Авиалесоохрана" за прошедшие сутки, на труднодоступных и удаленных территориях было зарегистрировано 184 лесных пожара, пройденная огнем площадь превышала 1,2 млн га. Самые сильные возгорания отмечались в Якутии, в Красноярском крае, в Иркутской области и в других регионах Дальнего Востока и Сибири. Работы по тушению этих пожаров прекращены, по информации ведомства, затраты на их ликвидацию превышают прогнозируемый вред.

Режим ЧС из-за лесных пожаров действует на всей территории Иркутской области, Якутии, Красноярского края, в двух районах Бурятии. Особый противопожарный режим введен в 42 регионах страны.