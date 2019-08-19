Снежные бараны поселятся на магаданском острове Завьялова

ТАСС, 19 августа. Инвестор туристического проекта в Магаданской области начал работы по переселению снежных баранов на остров Завьялова в Охотском море, сообщил в своем Instagram губернатор Магаданской области Сергей Носов.

"Началось строительство вольеров для отлова снежных баранов, которых уже в этом году поселят на острове Завьялова к подрастающим овцебыкам в рамках реализации проекта туристско-рекреационного кластера "Северо-Восточное Охотоморье: от острова Завьялова до бухты Нагаева", - пишет Носов.

Создание на острове Завьялова современного туристического комплекса, который должен стать визитной карточкой региона, началось в 2018 году. На первом этапе на остров успешно переселили из арктических районов Якутии 25 молодых овцебыков. Зимой, после залегания в спячку медведей, животные были выпущены на свободу. На острове идет строительство туристических домиков, планируется создание причала для маломерных судов и всей необходимой инфраструктуры.

"В рамках проекта туристско-рекреационного кластера планируется осуществить комплексное строительство и реконструкцию причальной инфраструктуры бухты Нагаева, которая станет доступной для всех жителей региона и позволит принимать до 150 малых судов", - отмечает Носов.

Проект по строительству туристической базы на острове Завьялова реализуется в Магаданской области с 2018 года. Остров Завьялова славится своими птичьими базарами и лежбищем сивучей. У его берегов можно наблюдать крупных млекопитающих. Фауну острова в ближайшее время пополнят снежные бараны.