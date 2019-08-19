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Северный Кавказ

В Северной Осетии около 20% федеральных трасс в 2019 году защитят от износа

Специальное покрытие установят также на дороге, ведущей к границе с Грузией и Южной Осетии

ВЛАДИКАВКАЗ, 19 августа. /ТАСС/. Более 50 км федеральных трасс Северной Осетии защитят от износа в 2019 году. Как сообщили в понедельник ТАСС в пресс-службе ФКУ Упрдор "Кавказ", специальное покрытием установят, в частности, на дороге, ведущей к границе с Грузией и Южной Осетии.

"В 2019 году в Северной Осетии 52 км федеральных трасс защитят от износа с использованием технологии Slurry Seal. Эту методику специалисты применяют для увеличения срока службы дороги и повышения коэффициента сцепления с поверхностью", - сказал собеседник агентства.

В Северной Осетии более 271 км федеральных дорог. Весной это года уже была проведена работа по устройству защитных слоев 21 км во Владикавказе и селе Карджин.

Обновленные участки покрытия станут водонепроницаемыми и износостойкими, отметили в пресс-службе. Перед началом работ дорожники устранят дефекты покрытия. Там также будет нанесена новая разметка.

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РоссияСеверный КавказСКФОСеверная Осетия
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