МЧС сообщило о снижении уровня воды в реках Приморья

ВЛАДИВОСТОК, 19 августа. /ТАСС/. Интенсивное снижение уровней воды в реках фиксируется днем в понедельник на территории подтопленных районов Приморского края, сообщается на сайте регионального МЧС.

"На приграничной территории реки Раздольная в Октябрьском районе продолжается интенсивный спад воды, уровни покинули опасные и неблагоприятные отметки. На территории Уссурийского городского округа на реке Раздольная и в нижнем течении реки Раковка отмечается спад воды, который будет усиливаться в течение дня, и к вечеру стабилизируется с опасных отметок до пойменных значений", - говорится в сообщении.

Стабилизируется обстановка в Надеждинском, Ханкайском, Хорольском районах, а также в нижнем течении рек северных муниципалитетов края. По данным МЧС, спад воды продолжится в некоторых районах в ближайшие двое суток. "Сегодня интенсивность спада будет увеличиваться, и завтра уровни покинут неблагоприятные отметки, достигнув обычных значений", - говорится в сообщении.

Подтопленными остаются более 500 частных домов в шести районах края и 1448 придомовых территорий в пяти районах. Более 1,8 тыс. человек оказались в Приморье в зоне подтопления из-за паводка, вызванного затяжными дождями, сообщила в понедельник пресс-служба краевой администрации. Режим ЧС действует в семи муниципальных образованиях.