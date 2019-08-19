Участники форума "Машук" разрабатывают проекты благоустройства городов

ПЯТИГОРСК, 19 августа. /ТАСС/. Кейсы по улучшению городской среды разрабатываются в ходе Х молодежного форума "Машук", который проходит в Пятигорске с 9 по 30 августа, сообщила в понедельник пресс-служба форума.

"Город - это я. Город начинается с нас" - под таким лозунгом ведут свою работу участники направления "ПроГорода" второй смены Северо-Кавказского образовательного форума "Машук - 2019". Перед молодыми проектировщиками стоит задача предложить кейсы по улучшению городской среды", - говорится в сообщении.

По данным пресс-службы, на образовательной площадке участники форума анализируют свои города с точки зрения удобства проживания, обсуждают вопросы культурного наследия и идентичности, разбирают практические задания о том, как сделать место, где ты живешь, более комфортным и благоустроенным. Есть и конкретная прикладная задача - разработать предложения по благоустройству смотровой площадки Пятигорска.

"Все направления второй смены так или иначе связаны с развитием социума и человеческими отношениями: "ПроДружбу", "ПроДобро", "ПроНаследие", "ПроМедиа", "ПроГорода", "ПроРазвитие". Города в этом процессе взаимоотношений выступают как аккумулирующая сила. На нашей площадке мы говорим о городе, не как о данности, а как месте способном развиваться", - приводятся в сообщении слова руководителя направления Натальи Булычевой.

Глобальная цель направления - добиться у участников понимания, что их проекты, их деятельность - это не просто решение какого-то одного насущного вопроса, а шаг к изменению облика места, где они живут.

Северо-Кавказский молодежный форум "Машук" проводится в Пятигорске с 2010 года, за это время в нем приняли участие около 20 тыс. человек. В 2018 году форум проходил с 10 по 24 августа, в нем участвовали почти 2 тыс. представителей регионов России и стран зарубежья. В этом году на "Машуке" впервые будет организована третья смена, а число участников увеличится до 3 тыс.