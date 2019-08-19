В Пятигорске в последний день августа пройдет массовый забег вокруг горы Машук

ПЯТИГОРСК, 19 августа. /ТАСС/. Массовый забег, приуроченный ко дню солидарности в борьбе с терроризмом, пройдет 31 августа в городе-курорте Пятигорске, сообщила в понедельник пресс-служба министерства туризма и оздоровительных курортов региона.

"Уникальный горный маршрут пройдет на кольцевой дороге вокруг горы Машук. Главная задача забега - приобщить к занятию бегом как можно больше людей. Кавказ - это место мира и спорта. А спорт против террора", - говорится в сообщении.

По данным пресс-службы, старт и финиш будет располагаться на месте дуэли Лермонтова, которое также находится на Машуке.

"Для всех уже бегающих - дистанция 9 км с набором высоты около 200 метров, для всех начинающих - 3,5 км с набором около 50 метров. Спортивное мероприятие будет сопровождаться развлекательной программой и другими приятными сюрпризами", - отмечается в пресс-релизе.

Гора Машук - одна из популярных гор-лакколитов Ставрополья, ее высота - 994 метра над уровнем моря. На вершину горы проложена асфальтовая дорога, также туда можно подняться на канатной дороге. На склонах горы обнаружено несколько минеральных источников, рядом расположены санатории, на Машуке находится озеро Провал, беседка "Эолова арфа" и грот Лермонтова.