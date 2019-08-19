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Северный Кавказ

Программу создания 3D-моделей органов человека представили на "Машуке"

Предполагается, что ее использование позволит сократить время медицинского вмешательства и минимизировать риски

ПЯТИГОРСК, 19 августа. /ТАСС/. Программа создания индивидуальных 3D-моделей органов человека, которая дает возможность хирургам спланировать проведение операции, представлена на Северо-Кавказском форуме "Машук-2019". Предполагается, что ее использование позволит сократить время медицинского вмешательства и минимизировать риски, рассказала в понедельник ТАСС участница проекта из Ставропольского края Анна Дятлова.

"Программа HoloSergery позволяет на основании КТ-снимков создавать индивидуальную 3D-модель внутренних органов человека, пораженных различными патологическими процессами, например, опухолевыми заболеваниями. Далее в программе можно смоделировать различные сценарии операции, то есть врач-хирург может "отрепетировать", как он у данного человека будет проводить оперативное вмешательство. Это помогает минимизировать риск врачебной ошибки и улучшить исход операции, уменьшить вероятность осложнений", - сказала Дятлова.

Северо-Кавказский молодежный форум "Машук" проводится в Пятигорске с 2010 года, за это время в нем приняли участие около 20 тыс. человек. В 2018 году форум проходил с 10 по 24 августа, в нем участвовали почти 2 тыс. представителей регионов России и стран зарубежья. В этом году на "Машуке" впервые будет организована третья смена, а число участников увеличится до 3 тыс.

Теги
РоссияСеверный КавказСКФОСтавропольский край
Северный Кавказ
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