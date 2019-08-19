Студенты из регионов СКФО примут участие в работе молодежной школы в Дагестане

МАХАЧКАЛА, 19 августа. /ТАСС/. Студенты их всех регионов Северного Кавказа, а также Республики Калмыкия примут участие в работе молодежной школы "Северный Кавказ в единой семье российских народов" в сентябре 2019 года в Дагестане, сообщили в понедельник в министерстве по национальной политике и делам религий республики.

"Мероприятие проводится с целью формирования молодежного межкультурного коммуникативного пространства, развития межкультурного молодежного сотрудничества. В Школе примут участие представители органов государственной власти, научного сообщества, эксперты, студенческая молодежь России - Республики Дагестан, Калмыкии, Ставропольского края, Ингушетии, Северной Осетия-Алании, Чеченской Республики, Кабардино-Балкарии, Карачаево-Черкессии", - говорится в сообщении.

В пресс-службе уточнили, что молодежная школа организована министерством совместно с дагестанским отделением общероссийского фонда "Нет алкоголизму и наркомании".

В рамках проведения Школы планируются дискуссионные площадки, образовательные мастер-классы, семинары по теме формирования общероссийской идентичности, гармонизации межнациональных отношений, профилактики экстремизма и терроризма, развитию гражданского самосознания и гражданской ответственности, социальному проектированию и традициям народов России и организация досуговой программы для участников.