Трансформеры своими руками, или К чему приводят "дурацкие" мечты

В городе Ухте этим летом появился уже второй робот-трансформер. 4-метровую махину весом в тонну моментально прозвали Оптимусом Праймом. Рассказываем, кто и зачем украшает город игрушками-андроидами

Алексей Гаврюшенко — изобретатель, диджей и владелец домашней студии звукозаписи — говорит, что собирать роботов никогда не намеревался. Все получилось спонтанно, а началось — со столика для рисования. Закатать рукава "У меня так в жизни получается, что все всегда делаю своими руками: дом отремонтировать, машину починить, техобслуживание провести — все стараюсь максимально сам, может, потому, что и удовольствие от этого получаешь, и уверенность, что ты сделал качественно, да еще и сэкономил. Например, зачем платить сборщику мебели, если я сам могу", — говорит Алексей. Он заведует хозяйством в компании, где много объектов недвижимости, которые в основном сдаются в аренду. Его задача — сделать так, чтобы здания бесперебойно эксплуатировались и все в них функционировало. "Мне это по душе, я не люблю сидеть на одном месте в офисе, хотя и документооборот, и офисная работа также присутствуют. Могу, если надо, сам закатать рукава", — говорит Алексей.

Описание Алексей Гаврюшенко © Наталия Казаковцева/ТАСС

А с роботами вышло так. Несколько лет назад супруга Анна с сыном Артемом уехали к бабушке в Краснодар на лето, у Алексея из-за работы поехать не получилось, и он решил к возвращению семьи сделать сыну сюрприз — собрать столик для рисования. Столешницу должен был держать робот ростом с человека. Использовал пластик — не грубо и безопасно в домашних условиях. Сыну изобретение очень понравилось. "Потом пришел ко мне одноклассник, у него в Ухте свой магазин компьютерной техники. Когда увидел этого робота, загорелся, в голове все сопоставил и попросил собрать такого, чтобы установить его возле магазина. Завезли материал, я собрал, поставили, и это, что называется, зашло: город у нас маленький, мало что происходит, людям понравилось. После этого пришел другой знакомый, у него магазин детской одежды. Он попросил и ему собрать "что-то в этом духе", — вспоминает Алексей. Первого "автобота" в народе окрестили Бамблби (персонаж мультсериала "Вселенная Трансформеров") — из-за желтого цвета. Хотя Алексей старался сделать свое, чтобы не нарушать ничьи авторские права. Второго робота ухтинцы прозвали Оптимусом Праймом (главный персонаж мультсериалов, комиксов, фильмов, книг и видеоигр о трансформерах). Он получился мощнее — высотой до четырех метров и около тонны весом. Сейчас в голове у изобретателя третья задумка — сделать робота наподобие отрицательного персонажа мультфильма "Трансформеры" Мегатрона.

Описание Алексей Гаврюшенко с трансформером Бамблби © Наталия Казаковцева/ТАСС

"Бизнесом назвать это нельзя, не готовы много платить за работу. Готовы компенсировать все расходы по электроэнергии, по материалам и добавить мне чуть-чуть сверху, символическую плату. Я иду людям навстречу", — говорит ухтинец. Избавиться от железа Заказ на "Оптимуса Прайма" совпал с личными намерениями Алексея. "Мы собираемся из Ухты переехать в Краснодар, и я, ввязавшись во второго робота, как раз собирался максимально избавиться от лишнего металла в гараже. Но поездка у нас отложилась, жена снова за голову схватилась: "Снова ты со своей авантюрой, с роботами". Если сейчас все получится с третьим роботом, то всю зиму я буду собирать, весной мы его установим. Думаю, это произойдет в любом случае — желающих становится все больше", — говорит Алексей, показывая свою мастерскую, оборудованную в гараже. Здесь у него одновременно и студия звукозаписи. Музыка — еще одно большое увлечение Алексея. В 20 лет он работал диджеем в ночных клубах, а затем сам начал писать музыку. Теперь он делит свободное время между нотами и техникой, стараясь сделать так, чтобы не в обиде была и его семья. "Аккуратно время выкраиваю, например, в выходные в семь утра бегу в гараж на два-три часа, там быстро что-то делаю, смотрю на часы: "Ага, надо бежать домой, заниматься с детьми или пойти с ними на улицу погулять". Поначалу супруга меня сдерживала, потом смирилась. Да и люди говорили, чтобы я не опускал руки и продолжал собирать, многие меня поддерживают, из разных городов мне писали, чтобы не бросал. Жена поменяла свое мнение", — отмечает Алексей.

Некоторые его друзья советуют увольняться с работы и поставить сборку роботов на поток. "Говорят, в больших городах эта тема набирает популярность, а в Ухте ты будешь первооткрывателем, и конкуренции никакой", — признается изобретатель. Совершенствоваться У первого робота Алексея просто горят глаза, у второго двигается голова, он умеет говорить несколько крылатых фраз. "Третий должен превосходить их чем-то. Например, при встрече подавать руку, это возможно. С автоматикой я дружу, представляю, как можно воплотить идею в железке. Когда поставили первого, все подходили, спрашивали: а что он умеет? Некоторые ожидали большего. Значит, третий робот должен быть еще "аппетитней", иначе народ не поймет", — считает мастер. Первый автобот простоял пару лет и уже лишился нескольких деталей. "Второй робот мощнее. Год у меня на него ушел от предложения до готовой модели", — делится мастер.

Робот возле компьютерного магазина держит флешку. Второму, "Оптимусу Прайму", не стали ничего придумывать, поставили его как игрушку, причем, как оказалось, в очень удачном месте — рядом с детской поликлиникой. Алексей спокойно относится к тому, что его творения могут исчезнуть. "Модели — собственность владельцев, магазин сегодня есть, завтра — нет, робота на кран зацепят и увезут. Обидно мне не будет. Я изначально готов был к тому, что это хоть и творческий, но заказ. Я выполнил его и как ножницами отрезал", — говорит мастер. Антивандальные и безопасные Главные два пункта в его работе — антивандальность и безопасность моделей, отвечает Алексей на мои вопросы, а в это время вокруг "Оптимуса Прайма", несмотря на проливной дождь, носятся дети. "Чтобы все светилось и двигалось, роботы подключены к сети 220 вольт. Поскольку они установлены на улице, я изначально максимально все продумывал по безопасности, чтобы нигде ничего не сломалось, не замкнуло. "Оптимус" приварен к основанию в асфальте и к стене. А "Бамблби" пришлось городить на каркас, который уходит под землю. Мне привезли два двигателя от "БМВ", от них остались "кости" большие, "черепа", так и возникла идея, что робот как раз на них и встанет, как на фундамент. Собрать-то быстро, но с учетом безопасности приходится тщательно все продумывать", — говорит он.

То, что нужно делать именно роботов, было ясно сразу: это современно и актуально практически для всех. "Бредовые" идеи из детства Вообще-то конструктором-изобретателем Алексей мечтал стать, сколько себя помнит. Он закончил Ухтинский технический госуниверситет, по образованию — инженер-механик нефтяного и газового промысла. Сопромат, теормех — что-то оттуда пригодилось и в жизни. "В детстве у меня постоянно были всякие бредовые идеи, маленькие изобретения, например, письменный стол с выдвижными ящиками: у меня старший брат, за которым все приходилось донашивать. А мне хотелось что-то свое. Я не люблю, когда на моей территории кто-то ходит, распоряжается, берет что-то без спроса. Был у нас стол, я моторчики поставил, магниты закрепил, получалось, что открыть ящик невозможно, пока магнит не положить в одном месте", — рассказывает Алексей. В школьные годы он много возился с велосипедом, собрал нечто наподобие спортивного с переключателем скоростей и детской рацией, в продаже таких в то время еще не было. Мастерил, будучи и постарше. Из обычного струйного принтера сделал сигнализацию на работе.

Описание Голова, оставшаяся от первого робота со столешницей © Наталия Казаковцева/ТАСС