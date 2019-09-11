Бубны из оленьих шкур, малицы и шерстяные нюки. Что выпускают под брендом "Сделано в НАО"

Мы побывали в мастерских ненецких предпринимателей и узнали о ненецком бубне, праздничных пимах, чипсах из оленины, а самое главное — о том, что нужно, чтобы все узнали о НАО и его товарах

В Ненецком автономном округе решили создать новую марку — "Сделано в НАО". Благодаря новому бренду художники, ремесленники и даже фермеры региона смогут объединяться и более организованно продвигать свою продукцию на российском и зарубежном рынках. Мастерская прямо в лесу Валерий Гударев вот уже почти десять лет делает традиционные ненецкие бубны из шкур оленей. Его мастерская находится прямо в лесу, в чуме, недалеко от столицы Ненецкого автономного округа Нарьян-Мара. Чтобы добраться до нее, мы встречаемся в центре города и выезжаем на машине Валерия, по дороге он немного рассказывает о себе и своем деле. "Я сам коми (финно-угорский народ, коренное население Республики Коми — прим. ТАСС). Родился на востоке Ненецкого округа, работал в основном водителем, дальнобойщиком, автокрановщиком. Потом кураж прошел водительский, и я понял: надо что-то менять в жизни. Был у нас такой Коля Шаман, у него были бубны, он их использовал как расходник — где-то отсыреет, где-то покосится. Я стал их по его просьбе ремонтировать, потом у него вышла накладка — заказывать дорого и долго, и я начал для него бубны делать", — рассказывает Гударев. Постепенно слава о новом мастере стала расходиться — пошли заказы от любителей традиционной культуры, туристов и даже кинематографистов. Так увлечение стало работой, которая начала приносить доход. Самую грязную работу — обработку и выделку шкур — он делает в чуме, а сами бубны изготавливает дома. У чума нас встречают собаки мастера. Рядом натянуты веревки, на которых висят десятки оленьих шкур.

При выборе шкуры, объясняет мастер, важно оценить — не "битая" ли она, то есть не кусали ли оленя оводы и не остались ли на коже отверстия, которых на бубне, конечно, быть не должно. Из одной шкуры выходит один большой бубен или около десятка маленьких, которые покупают в основном туристы — как сувенир. "Самое главное — за лето приготовить оленью кожу, сейчас шкуры висят и отбеливаются, — поясняет Гударев. — Солнце — самый лучший отбеливатель. Потом несу замачивать в озеро, чтобы волос сошел, хотя, конечно, все равно остается то, что приходится дощипывать вручную. После обработки шкура кладется в морозильник, как заготовка, пока не потребуется". Когда Гударев получает заказ, он размораживает кожу в течение нескольких часов и сырую надевает на обечайку — специальный обод. Обечайка делается из фанеры, потому что смолянистая древесина лесотундры при высыхании ведет себя непредсказуемо, а это может испортить бубен. К ободу крепятся восемнадцать дужек — девять больших и девять маленьких. Они придают бубну форму, похожую на солнце. Звук будущего инструмента будет зависеть от толщины обечайки, а также от выбранной шкуры. "Шкура оленя неоднородная, самые толстые места — это шея и кожа по хребтине. Звучание бубна зависит от того, какая часть натянута на него, в разных местах одного инструмента звук может отличаться", — говорит Гударев.

Бубны Гударева были на Олимпиаде в Сочи 2014 года, их заказывают нефтяники, московские певцы, артисты, депутаты, правоохранители. Работы мастера есть в Америке, Турции, Норвегии. "Берут бубны хорошо айтишники. К примеру, приезжали москвичи, занимались программным обеспечением — толковые ребята, года два-три приезжали и покупали бубны. Они говорят: между бубном и компьютером существует связь. Если не идут дела, код не пишется или зависло что, лучше отвлекись на пять минут, покамлать. Не знаю, байка это или нет, но они мне так рассказывали", — улыбается мастер. Но Гударев, конечно, мечтает наладить массовый сбыт продукции, и вот как раз это ему пока не удалось. Из-за этого иногда он делает по 200 бубнов в месяц, а иногда заказов нет неделями. Так что он очень надеется на продвижение под новым брендом "Сделано в НАО". "Для чего этот бренд — "Сделано в НАО"? Чтобы нашу продукцию как-то продвинуть, популяризировать. Что ты один, в частном порядке сделаешь? А вот когда масса народа, когда заинтересованный коллектив, тогда уже пойдет дело", — уверен он. Пимы и малица: тепло тундры Продолжают древнее ремесло по изготовлению бубнов в округе не только в чуме Гударева. В поселке Красное, в 30 км от Нарьян-Мара, работает Центр народных художественных промыслов и ремесел — небольшое семейное предприятие, которым руководит Лилия Тайбарей. "Это у нас по роду идет — у нас прадед был шаманом. Как-то наш знакомый из Москвы спросил меня: а ты внучка Длинноволосого Ивана? Я отвечаю, что да, а он сказал, что узнал по нашему бубну, его форма передается из поколения в поколение", — рассказала Тайбарей, когда мы встретились в большом кирпичном доме, стоящем на одной из улиц поселка.

Описание Лилия Тайбарей © Константин Крылов/ТАСС

Однако бубны здесь делают не так часто, основное производство — одежда и обувь из оленьих шкур. В основном здесь шьют малицы, традиционную ненецкую мужскую одежду с капюшоном, пимы и бурки, так называют традиционную ненецкую обувь. Всего в каталоге семейного предприятия около 30 наименований. Только что здесь закончили большой заказ на шерстяные нюки — теплое покрытие для чумов. "Шьем мы с детства, обучаем с пяти лет — у меня бабушка шила, прабабушка и прапрабабушка. Моя мама, к примеру, узнает вещи, которые шила моя бабушка. В девяностые годы это нам очень помогло, мы шили бурки, повседневную обувь, выменивали на продукты, иногда продавали, в конце девяностых у нас дорожники охотно покупали обувь. В 2000-х начали работать официально, сначала дома, потом нам привезли вахтовый балок старый, шили там, а потом папа, он у меня оленевод и строитель, сделал проект, год шло строительство, и в 2015 году въехали сюда", — говорит Тайбарей. Первым делом, когда шкуры попадают к ним, семья Тайбарей их сортирует. Мастера стараются использовать все части оленя без отходов. Те части шкуры, что имеют ворс потолще и подлиннее, идут на нюки, из тех, где волос покороче, шьется одежда. А на обувь идет камус — шкура с ног оленя.

"Был период, когда люди меняли традиционную одежду на гагачью куртку, к примеру. Потом сравнили и поняли, что ничего лучше малицы нет. Да что там, в этом году был человек, русский, не ненец, который совершает поездки в дальние деревни на востоке. Сшили ему малицу, а он высокий такой, потом говорит, мол, представляете, не чувствую ветра", — рассказывает Тайбарей. При обработке шерсти для одежды не используют никакой химии — только вода и опилки. Сложный рисунок составляется подбором цветного меха, без красителей. Это привлекает не только оленеводов, работающих в тундре, но и туристов, в том числе и из-за рубежа. "К примеру, малицу нам заказывали из Латвии, женщина и мужчина, говорят, будут зимой у себя по площади ходить, хотя зимы у них по нашим меркам нехолодные. Из Норвегии недавно заказали восемь пар домашних тапочек — консул Норвегии брал себе. Приезжали женщины из Англии и Австралии — одна взяла себе тапочки, вторая — папку для бумаг из оленьей кожи, третья — меховое ожерелье с жемчугом", — вспоминает Тайбарей.

Сегодня, говорит мастерица, раскройкой занимается в основном ее мать. У нее самой практически не остается времени — все уходит на рекламу, продвижение в интернете, обработку заказов. Частично, надеются в Красном, эти функции может взять на себя единый бренд. Оленья вырезка и чипсы Сейчас в бренд "Сделано в НАО" входят не только мастера традиционных ремесел, но и пищевые предприятия. Под одним брендом собраны производители шоколада и мармелада с добавлением северных ягод, а также предприниматели, специализирующиеся на мясопереработке. Одно из них — Сельскохозяйственный производственный кооператив ЕРВ. Свою историю он ведет с 1992 года. Изначально участники кооператива имели 3,5 тыс. голов оленей, мясо которых они сдавали на местный завод. Теперь предприятие имеет более 10 тыс. оленей и само делает мясную продукцию в новом небольшом цеху на окраине Нарьян-Мара. Хотя предприятие сравнительно небольшое — здесь перерабатывается около 65 тонн мяса в год, — оно делает 53 наименования продуктов: от колбасок для шашлыков до консервов. "У нас вырезка идет в рестораны Архангельска. Это серьезная вещь, которая стоит серьезные деньги. Очень хорошо идут чипсы из оленины — это сыровяленая продукция, которая считается самой вкусной и полезной, поскольку ее не варят, не жарят. Но для нее нужно очень качественное мясо, высший сорт, желательно теленка", — рассказал ТАСС председатель СПК ЕРВ Петр Хабаров.