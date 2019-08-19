Экспертную систему "Электронный клинический фармаколог" представили на "Машуке"

ПЯТИГОРСК, 19 августа. /ТАСС/. Участники делегации Ставропольского края представили на форуме "Машук-2019" экспертную систему "Электронный клинический фармаколог", которая позволяет врачам и пациентам сопоставлять назначенные лекарственные препараты на их совместимость при одновременном приеме. Об этом рассказала ТАСС медэксперт проекта Виктория Радченко.

"Нами уже разработана и внедряется по всей России медицинская экспертная система "Электронный клинический фармаколог". Эта программа позволяет сравнивать между собой лекарственные препараты на их совместимость, тем самым минимизируя риски осложнений при принятии некоторых лекарственных веществ. Эта программа полезна и для врачей, и для пациентов. Это бесплатное приложение. В нем необходимо зарегистрироваться и ввести данные, которые будут характерны только для вашего организма, названия препаратов, которые вам могут выписать различные специалисты. Программа сама просчитает риски", - сказала она.

Среди разработчиков бесплатной для пациентов и доступной медицинской организациям программы - компания "Холомед" и Ставропольский краевой клинический консультативно-диагностический центр. "Продукт сейчас внедряется, в прошлом году были проведены исследования. Если говорить о Ставропольском крае, то на 500 людях. По всей России более 5 тыс. пациентов уже протестировали ее, получены положительные результаты",- добавила Радченко.

Северо-Кавказский молодежный форум "Машук" проводится в Пятигорске с 2010 года, за это время в нем приняли участие около 20 тыс. человек. В 2018 году форум проходил с 10 по 24 августа, в нем участвовали почти 2 тыс. представителей регионов России и стран зарубежья. В этом году на "Машуке" впервые будет организована третья смена, а число участников увеличится до 3 тыс.