Первый экологический фестиваль "Эко-Кавказ" в Адыгее соберет участников из пяти стран

МАЙКОП, 19 августа. /ТАСС/. Первый межрегиональный экологический фестиваль "Эко-Кавказ" пройдет на площадке Кавказского государственного природного биосферного заповедника в Адыгее. В нем примут участие представители Южного и Северо-Кавказского федеральных округов, Абхазии, Азербайджана, Армении и ФРГ, сообщили в понедельник в пресс-службе Кавказского заповедника.

"В республике Адыгея состоится первый межрегиональный экологический фестиваль "Эко-Кавказ", мероприятия фестиваля пройдут в станице Даховской Майкопского района 28 сентября и 29 сентября в поселке Гузерипль, на кордоне Кавказского заповедника. Цель фестиваля - популяризация в Кавказском регионе экологических знаний и современных достижений в экологической сфере и туризме, развитие сотрудничества между регионами России и зарубежными странами. География участников фестиваля обширна: Южный федеральный округ, Северо-Кавказский федеральный округ. Также свое участие уже подтвердили организации из Абхазии, Азербайджана, Армении, Германии", - говорится в сообщении.

По словам директора заповедника Сергея Шевелева, фестиваль также нацелен на повышение экологической культуры многочисленных туристов, посещающих заповедник.

"Мы открыты для многочисленных туристов, наши маршруты проходят на территории трех субъектов РФ. Нам есть что показать и рассказать участникам фестиваля. Вместе с тем, считаю, что эта площадка будет иметь большое значение и для научного сообщества, и в области экологического просвещения. Нам важно, чтобы с развитием экологического туризма у людей менялась культура поведения в дикой природе, чтобы туристы наносили меньший ущерб окружающей среде", - цитирует Шевелева пресс-служба заповедника.

Организаторами фестиваля, помимо заповедника, выступает негосударственный природоохранный центр "НАБУ-Кавказ" при поддержке Фонда президентских грантов РФ и правительства Адыгеи.