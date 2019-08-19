Первое искусственное футбольное поле появится в Теберде Карачаево-Черкесии

ЧЕРКЕССК, 19 августа. /ТАСС/. Первое футбольное поле с искусственным покрытием откроют в начале сентября в курортном городе Теберда Карачаево-Черкесии (КЧР), сообщили ТАСС в понедельник в администрации городского округа.

"Комплект искусственного покрытия футбольного поля в Теберде поставлен, завершение всех работ и открытие планируется в начале сентября. Размеры футбольного поля составляют 90м х 60м", - рассказала собеседница агентства.

По ее словам, на подготовленном заранее основании устанавливается искусственное футбольное покрытие BamardField, которое устойчиво к перепадам температур, морозам и световому воздействию.

Открытия нового поля для занятий футболом жители города ждали более 10 лет. "Скоро наши ребята будут играть на новом качественном поле", - отметил глава города Аслан Канаматов.

Город Теберда расположен на северных склонах Большого Кавказа, его часть находится на территории Тебердинского заповедника. Численность населения составляет более 8,5 тыс. человек.