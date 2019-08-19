Эксперт: для развития спорта в университетах нужна модернизация инфраструктуры

НАЛЬЧИК, 19 августа. /ТАСС/. Программа развития спорта в университетах позволит модернизировать спортивную инфраструктуру вузов и будет стимулировать развитие в студенческой среде спорта высших достижений, считает ректор Кабардино-Балкарского государственного университета Юрий Альтудов.

"Университеты заинтересованы, чтобы студенты занимались спортом не только для того, чтобы сохранить здоровье, но и, возможно, ориентируясь на спорт высших достижений. И некая программа, которая имела бы финансовое основание и программу развития инфраструктуры на конкурсных, грантовых началах, конечно, была бы существенным подспорьем для вузов, в том числе региональных", - сказал Альтудов ТАСС, добавив, что Кабардино-Балкарский университет готов " на конкурентной основе поучаствовать в такой программе".

По словам ректора, в настоящее время в университете учатся десятки студентов, которые хорошо показывают себя, в том числе в профессиональном спорте. "Наши студенты-футболисты играют в высшей студенческой лиге по всей России. Футбол, волейбол, силовые виды спорта, дзюдо - всего пять-шесть видов спорта, в которых мы уверенно можем претендовать на самые высокие достижения", - пояснил собеседник агентства.

При этом, по его мнению, многие региональные вузы сегодня нуждаются в обновлении инфраструктуры для спортивных занятий - в частности, в КБГУ необходимо модернизировать футбольное поле.

Альтудов добавил, что сейчас ведется сбор документов и готовится модернизация большого футбольного поля, чтобы оно соответствовало всем необходимым требованием. В настоящий момент руководство университета пытается найти источники финансирования и организовать работы в этом направлении.