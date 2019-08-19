На курорте "Ведучи" построят всесезонную горнолыжную трассу

ПЯТИГОРСК, 19 августа /ТАСС/. Всесезонную горнолыжную трассу построят в 2020 году на курорте "Ведучи" в Чечне, сообщил ТАСС в понедельник генеральный директор АО "Курорты Северного Кавказа" Хасан Тимижев.

"Думаю, в 2020 году мы всесезонное покрытие смонтируем, тогда и зимой, и летом на курорте можно будет кататься на горных лыжах", - сказал Тимижев.

По его словам, в Чечне можно активно развивать исламский туризм. "Сегодня Чеченская республика является сама по себе уникальным объектом с точки зрения привлечения из исламских стран. Мечети есть прекрасные, все условия для развития исламского туризма там созданы", - добавил собеседник агентства.

"Исламские страны хотят кататься на лыжах. Давайте создадим условия, чтобы и они комфортно себя чувствовали, в своей среде находясь на территории Чеченской республики", - заметил гендиректор "КСК", говоря о курорте "Ведучи".

Курорт "Ведучи" открылся 26 января 2018 года. На его территории оборудована канатная дорога длиной более 800 м, а также трасса протяженностью около 1 км для начинающих лыжников. К 2025 году на территории комплекса "Ведучи" планируется построить семь канатных дорог и более 16,5 км трасс.