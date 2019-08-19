На Ставрополье расширят границы национального парка "Кисловодский"

ПЯТИГОРСК, 19 августа /ТАСС/. Границы национального парка "Кисловодский" будут расширены за счет включения в его состав наиболее ценных природных комплексов, сообщила в понедельник пресс-служба Минприроды Ставрополья.

"Принято решение продолжить работу по расширению территории парка за счет включения в его состав наиболее ценных природных комплексов и объектов, имеющих особое экологическое, научное, культурное и эстетическое значение", - говорится в сообщении.

По данным пресс-службы, парк является уникальным по красоте памятником ландшафтной архитектуры, лечебно-оздоровительным дендрарием. Здесь собраны местные и экзотические виды деревьев и кустарников. На его территории произрастает около 250 древесно-кустарниковых и более 900 видов травянистых растений, обитают 5 видов амфибий, 9 рептилий, 217 птиц, 39 млекопитающих. Число занесенных в Красные книги РФ и Ставропольского края видов растений и животных насчитывает около 50 видов.

"Основными задачами, возложенными на национальный парк "Кисловодский", являются сохранение уникального природного потенциала, ведение экологического мониторинга, сохранение историко-культурного наследия, развитие экологического туризма и экологического просвещения", - отмечается в пресс-релизе.

Территория парка - это 966 гектаров природных ресурсов, которые расположены на склонах Джинальского хребта, по долине реки Ольховки, от Нарзанной галереи по склонам гор Крестовой, Тупой (Сосновой), Серых, Красных, Синих камней до гор Пикет и Малое седло.