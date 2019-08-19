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Северный Кавказ

Самый крупный в СКФО парк аттракционов появится в Северной Осетии в 2022 году

В нем будет создан планетарий, ледовый каток, аквапарки, горнолыжные склоны

ВЛАДИКАВКАЗ, 19 августа. /ТАСС/. Самый крупный парк аттракционов на Северном Кавказе - "Алания парк" - создадут в Северной Осетии в 2022 году. Как сообщил журналистам инвестор, уроженец республики Владимир Гуриев, парк будет построен в аланском стиле.

"Алания парк" примет первых посетителей в 2022 году. Он позволит создать более 1,5 тыс. рабочих мест. За первый год его смогут посетить около 300-350 тыс. человек. Также, помимо привлечения туристов и налоговых поступлений в бюджет, парк даст возможность развиваться молодежи. Например, дети, занимающиеся музыкой, смогут выступать на открытой площадке, мы обеспечим ее доступность", - сказал Гуриев.

По замыслу инвестора, "Алания парк" будет круглогодичным, в нем будет создан планетарий, ледовый каток, аквапарки, горнолыжные склоны. Ожидается, что "Алания парк" займет 3-5 место среди мировых парков развлечений.

Руководитель Северной Осетии Вячеслав Битаров сообщал ТАСС о том, что Владимир Гуриев подписал соглашение с немецкой компанией на проектирование, выделена земля под строительство парка в пригороде Владикавказа.

Макет парка был представлен на форуме на стенде Северного Кавказа на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ).

Теги
РоссияБитаров, Вячеслав ЗелимхановичСКФО
Северный Кавказ
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