ЦИК: избирательная кампания в Кабардино-Балкарии проходит спокойно

НАЛЬЧИК, 19 августа. /ТАСС/. Избирательная кампания на выборах в парламент Кабардино-Балкарской Республики (КБР) проходит спокойно, сказал член ЦИК РФ Евгений Колюшин на встрече с лидерами политических партий, зарегистрировавших списки кандидатов на выборах депутатов.

"Никаких оснований для активного вмешательства Центризбиркома в вашу избирательную кампанию нет", - сказал Колюшин.

Он предложил региональному избиркому подумать об изменении срока работы участковых избирательных комиссий. "В конце мая изменено законодательство - можно не на пять лет назначать состав участковой избирательной комиссии. Это право субъекта", - пояснил член ЦИК РФ.

Избирательная комиссия республики зарегистрировала на выборы в парламент республики списки шести партий: "Зеленые", "Единая Россия", "Гражданская платформа", "Справедливая Россия", КПРФ и ЛДПР.

Нынешний созыв парламента республики, в который входят 70 депутатов, избран 14 сентября 2014 года со сроком полномочий на пять лет. Парламент избирается по пропорциональной системе (по партийным спискам). По итогам последних выборов в парламенте КБР представлены пять политических партий: "Единая Россия" (набрала тогда 62,28% голосов избирателей, 50 депутатов), КПРФ и "Справедливая Россия" (набрали по 11,55% голосов, представлены по восемь депутатов), ЛДПР и партия "Зеленые" (по 5,11%, представлены по два депутата).

Выборы депутатов парламента республики шестого созыва назначены на единый день голосования 8 сентября.