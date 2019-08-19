В Северной Осетии до конца года планируют построить девять спортплощадок и четыре ФОКа

ВЛАДИКАВКАЗ, 19 августа. /ТАСС/. Власти Северной Осетии до конца года создадут девять спортплощадок и четыре физкультурно-оздоровительных комплекса (ФОК). Об этом ТАСС сообщил в понедельник замминистра физической культуры и спорта республики Валерий Гульчеев.

"До конца этого года в селах Северной Осетии будут созданы девять спортплощадок, а также четыре физкультурно-оздоровительных комплекса открытого типа в районных центрах. Они будут строиться благодаря соглашению на финансовое обеспечение мероприятий федеральной целевой программы "Развитие физической культуры и спорта в Российской Федерации на 2016 - 2020 годы", - сказал Гульчеев.

Общий объем финансирования в рамках данного соглашения составляет 259,9 млн рублей.

Многофункциональные игровые площадки площадью 800 кв. м появятся в селении Тарское, Советское, Кизляр, Ново-Осетинская, Ольгинское, Архонская, Нарт, Виноградное, Цалык. ФОК открытого типа откроются в городе Моздок, Беслан, селениях Эльхотово и Дигоре.

Также предусмотрено оснащение спортивным оборудованием организации спортивной подготовки и закупка комплекта искусственного футбольного поля для спортшколы "Юность" во Владикавказе.