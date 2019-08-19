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Северный Кавказ

Власти региона: в школах Чечни использование смартфонов запрещено

По словам министра образования и науки республики Исмаила Байханова, данное решение принял родительский комитет и педагогическое сообщество

МОСКВА, 19 августа. /ТАСС/. Использование школьниками в Чечне смартфонов во время учебного процесса запрещено, сообщил в понедельник ТАСС министр образования и науки республики Исмаил Байханов.

"В нашей республике уже несколько лет - порядка пяти - по решению родительских комитетов и при поддержке педагогического сообщества во всех школах смартфоны запрещены. Даже если ребенок пришел со смратфоном, он может при входе оставить его в специальном месте и по окончании уроков забрать его", - сказал Байханов.

Он подчеркнул, что у каждого классного руководителя есть телефоны родителей, с которыми они могут связаться в экстренных случаях. При этом, по словам министра, ученикам не запрещается приходить в школу с простыми мобильными телефонами.

Ранее сообщалось, что Роспотребнадзор и Минпросвещения рекомендуют ограничить использование мобильных телефонов на уроках, а при входе в образовательную организацию переводить устройства в режим "без звука".

Рекомендации подготовлены на основе на основе анализа международного опыта использования устройств мобильной связи школьниками, а также по итогам опроса общественного мнения, проведенного Минпросвещения, Рособрнадзором и Роспотребнадзором. Согласно итогам опроса, 61% обучающихся, 89% родителей и 90% педагогов поддержали ограничение использования мобильных телефонов школьниками во время уроков.

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