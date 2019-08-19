Жители Липецкой области смогут поставить оценку ответам чиновников на их обращения

ЛИПЕЦК, 19 августа. /ТАСС/. Жители Липецкой области в режиме реального времени смогут поставить оценку тем ответам, которые они получают от чиновников на свои обращения. Об этом журналистам сообщил в понедельник временный исполняющий обязанности главы администрации региона Игорь Артамонов.

"В личном кабинете на сайте "Развиваем Липецкую область вместе" теперь можно оценить ответы от органов власти, предоставленные на поступившие от граждан обращения", - сказал он.

По словам Артамонова, для каждого обращения доступны оценки "удовлетворительно", "неудовлетворительно" и "затрудняюсь ответить". Они помогут руководству области анализировать степень удовлетворенности граждан решением той или иной проблемы.

"Сейчас на портале, созданном 6 ноября прошлого года, зарегистрировано свыше 14,2 тыс. пользователей, каждый из которых может оставить сообщение об имеющейся у него идее или проблеме", - отметил врио главы региона.

С момента создания сайта было решено около 8 тыс. вопросов граждан, еще 887 сейчас находятся в работе, а 3107 - включены в планы, которые реализуют органы власти различного уровня.

"Главное мерило эффективности власти - удовлетворенность населения, это наша базовая задача, работа должна быть стандартизирована и доведена до идеала", - сказал Артамонов.