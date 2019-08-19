Замок "Ласточкино гнездо" в Ялте закрыли на реконструкцию

СИМФЕРОПОЛЬ, 19 августа. /ТАСС/. Один из самых узнаваемых символов Крыма - замок "Ласточкино гнездо" - закрыт для посещения на время реконструкции, сообщается в понедельник на сайте ялтинского дворца.

В прошлые годы отдельные части замка приходили в аварийное состояние, проводились восстановительные работы. Комплексная реконструкция здания обсуждалась несколько лет. В конце 2018 года сообщалось, что будет выделено 117,4 млн рублей. Окончание работ планировалось в апреле 2020 года.

"В связи с передачей Дворца-замка Ласточкино Гнездо заказчику от Министерства культуры Республики Крым под реконструкцию Замок закрыт для посещения", - говорится в сообщении.

На территорию, прилегающую к зданию дворца, доступ по-прежнему свободен, уточняется в сообщении.

"Ласточкино гнездо" - объект культурного наследия федерального значения. Его изображение украшает памятную банкноту номиналом 100 рублей, посвященную воссоединению Крыма с Россией. Дворец был построен на отвесной 40-метровой Аврориной скале мыса Ай-Тодор в поселке Гаспра на южном берегу полуострова в 1912 году по проекту московского архитектора-модерниста Леонида Шервуда по заказу барона Штейнгеля.

Дворец строился в стиле немецких средневековых замков. До 2011 года в здании "Ласточкиного гнезда" работал ресторан, после вместо него появился выставочный зал.