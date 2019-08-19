В КЧР начали благоустройство парка площадью 3,2 тыс. кв. м в рамках нацпроекта

ЧЕРКЕССК, 19 августа./ТАСС/. Благоустройство парка "Бибаркт" площадью 3,2 тыс. кв. м начато в ауле Эльбурган Абазинского района Карачаево-Черкесии по нацпроекту "Жилье и городская среда". Об этом в понедельник сообщили в пресс-службе главы и правительства региона.

"В ауле Эльбурган Абазинского района в рамках реализации программы формирования комфортной городской среды национального проекта "Жилье и городская среда" активными темпами идут работы по благоустройству парка "Бибаркт", общая площадь которого составляет 3200 кв. м", - говорится в сообщении.

На территории парка будет расположена детская игровая площадка с 8 аттракционами, площадки для воркаута и пляжного футбола. В центре парка будет размещена уменьшенная копия исторического памятника КЧР - сторожевой башни Адиюх.

Сейчас в парке ведется асфальтирование, укладка тротуаров и озеленение. Всего на территории парка планируется установить 46 наземных фонарей, 36 скамеек и урн.

В пресс-службе отметили, что согласно проекту, в городах и сельских поселениях республики производится благоустройство 11 общественных и 60 придворовых территорий.

Нацпроект "Жилье и городская среда" состоит их четырех федеральных проектов - "Жилье", "Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда", "Ипотека" и "Формирование комфортной городской среды". Проект рассчитан на 2019-2024 годы и предусматривает, в том числе строительство 120 млн кв. м жилья к 2020 году. Общий объем финансирования из всех источников - более 1 трлн рублей до 2024 года.