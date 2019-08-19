Стартовал прием заявок на фестиваль "Северный Кавказ: синтез мира, синтез искусств"

ГРОЗНЫЙ, 19 августа. /ТАСС/. Министерство Российской Федерации по делам Северного Кавказа совместно с информационным агентством ТАСС объявили о начале приема заявок на участие в II тематическом фестивале культуры и искусств "Северный Кавказ: синтез мира, синтез искусств", который объединяет различные виды искусств северокавказских народов.

"Как и в прошлом году, мероприятие пройдет в два этапа. Региональный (отборочный) этап состоится с 19 августа по 9 сентября в сети интернет. Финал фестиваля пройдет в культурной столице России - в городе Санкт-Петербурге - в октябре 2019 года. Традиционно будут представлены номинации "Хореография", "Вокальное искусство", "Музыкальное исполнительское искусство", "Художественное слово", "Фотография". К участию в этих номинациях приглашаются участники, достигшие 18 лет, рожденные или проживающие на территории Северного Кавказа", - говорится в сообщении.

Желающие могут направить конкурсную заявку через форму обратной связи на сайте или на официальную почту фестиваля - sevkavfest@tass.ru, прикрепив ссылку на свои работы. Новшеством фестиваля в этом году станет конкурс в социальной сети для участников со всей России на приз зрительских симпатий. "Конкурсанты должны подготовить и разместить на своих страницах в Instagram видеоролики [длительностью] до 59 секунд с представлением творческих номеров, с которыми в случае победы они смогут выступить на гала-концерте в Санкт-Петербурге. Публикацию необходимо отметить хэштегом #СК_фест2019. Победа присуждается конкурсанту, чья публикация наберет наибольшее количество просмотров", - отметили организаторы.

В 2019 году в состав жюри фестиваля вошли главный балетмейстер ГАУ "Государственный русский драматический театр им. М. Ю. Лермонтова" Аднан Мажидов, художественный руководитель государственного ансамбля народного танца "Ингушетия" Руслан Гадаборшев, певица, заслуженная артистка Республики Северная Осетия - Алания Елена Газаева, директор РГБУ "Государственный ансамбль танца Карачаево-Черкесской Республики "Эльбрус" Исмаил Байрамкулов, а также артист национального балета Грузии "Сухишвили" Айдан Шаманов. Подробная информация о фестивале размещена на сайте.

В прошлом году фестиваль прошел в Москве на Тверской площади, мероприятие посетили более 10 тыс. человек, на сцене выступили более 300 артистов.