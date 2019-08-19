Финансирование работы по борьбе с паводками увеличится на Ставрополье на 30% в 2019 году

СТАВРОПОЛЬ, 19 августа. /ТАСС/. Финансирование мероприятий по борьбе с паводками в Ставропольском крае в 2019 году увеличится на 30% - до 900 млн рублей. Региону дополнительно выделено 200 млн рублей, сообщила в понедельник пресс-служба губернатора.

"Федеральным агентством водных ресурсов РФ Ставропольскому краю передано дополнительно 200 млн рублей на берегоукрепление. [Губернатор края] Владимир Владимиров поручил при распределении этих средств первоочередное внимание уделить населенным пунктам, где острее всего стоит вопрос о защите берегов от подмыва", - говорится в сообщении.

Как пояснили ТАСС в пресс-службе, планируется, что выделенные средства позволят увеличить объем работ в 2019 году. По данным краевого Министерства природных ресурсов и охраны окружающей среды, общее финансирование противопаводковых мероприятий в регионе в 2019 году составляло более 700 млн рублей. Эти мероприятия включают расчистку русел рек, ремонт гидротехнических сооружений, работы по укреплению берегов.

В начале августа глава Минприроды РФ Дмитрий Кобылкин во время рабочей поездки в Ставропольский край отметил, что финансирование противопаводковых мероприятий в регионе может быть ускорено и завершено к 2023 году. Глава министерства отметил активную работу властей в проведении проектно-изыскательских работ, подготовке технических заданий.

Масштабный комплексный план противопаводковых мероприятий был разработан на Ставрополье после майского паводка 2017 года, признанного сильнейшим за последние полвека. В 29 населенных пунктах было подтоплено более 2 тыс. жилых домов и более 3,5 тыс. придомовых территорий.