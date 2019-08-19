Более 55 школ построят на Северном Кавказе в ближайшие два года

ПЯТИГОРСК, 19 августа. /ТАСС/. Строительство 56 школ запланировано в Северо-Кавказском федеральном округе (СКФО) в 2019-2020 годах. Для решения проблемы трехсменного обучения требуется открыть еще порядка 90 образовательных учреждений, сообщил в понедельник полномочный представитель президента России в СКФО Александр Матовников.

"В этом и следующем году на Северном Кавказе построят порядка 56 школ. Но нам надо еще 94 [школы] построить до 2024 года, мы уже отправили письмо в правительство РФ по этому поводу", - сказал Матовников на встрече с участниками форума "Машук".

Он напомнил, что вопрос трехсменного обучения уже решен в Ингушетии. "У нас существует проблема - это трехсменное образование в Дагестане и Чечне. Ликвидировали его в Ингушетии", - уточнил он. При этом, по словам Матовникова, высокая рождаемость в регионе оказывает непосредственное влияние на востребованность мест в образовательных учреждениях, поэтому необходимо строить дополнительные школы.

Полпред добавил, что в федеральном округе хорошие темпы строительства яслей, также работает 16 крупных вузов. "У нас учатся много представителей зарубежных стран, особенно мусульманского мира. Например, в Чечне, Ингушетии, КБР им очень просто адаптироваться, там созданы комфортные условия для них", - отметил он.

Молодежный форум "Машук" проводится в Пятигорске (Ставропольский край) с 2010 года, за это время в нем приняли участие около 20 тыс. человек. В 2018 году в нем участвовали почти 2 тыс. представителей регионов России и стран зарубежья. В 2019 году форум проходит с 9 по 30 августа, впервые на "Машуке" будет организована третья смена, а число участников увеличится до 3 тыс.