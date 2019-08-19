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Северный Кавказ

В 2020 году на форуме "Машук" будет больше иностранной молодежи

Полпред президента в СКФО Александр Матовников сообщил, что будет увеличена квота участия представителей иностранных государств на форуме

ПЯТИГОРСК, 19 августа. /ТАСС/. Квота для представителей иностранной молодежи на Северо-Кавказском форуме "Машук" будет увеличена в следующем году, сообщил в понедельник полномочный представитель президента России в СКФО Александр Матовников.

"Я уверен, что на следующий год мы квоту [участия представителей иностранных государств на форуме] немножко увеличим. Перспектива есть, точно по количеству не скажу, но квота будет увеличена", - сказал полпред на встрече с участниками форума.

Он отметил, что интерес к мероприятию как у представителей российской, так и иностранной молодежи очень высок.

"У нас в этом году для участников из российских регионов был очень большой конкурс . И мы за то, чтобы "Машук" стал по-настоящему международным, я только за", - добавил Матовников.

Северо-Кавказский молодежный форум "Машук" проводится в Пятигорске (Ставропольский край) с 2010 года, за это время в нем приняли участие около 20 тыс. человек. В 2018 году форум проходил с 10 по 24 августа, в нем участвовали почти 2 тыс. представителей регионов России и стран зарубежья. В 2019 году форум проходит с 9 по 30 августа, впервые на "Машуке" будет организована третья смена, а число участников увеличится до 3 тыс.

Теги
РоссияСКФОМатовников, Александр Анатольевич
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