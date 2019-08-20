На Итурупе нашли сеть подземных ходов времен Второй мировой войны

ТАСС, 20 августа. Участники экспедиции "Восточный бастион - Курильская гряда" нашли на острове Итуруп сеть подземных ходов, которые были прорыты, предположительно, в годы Второй мировой войны. Об этом во вторник сообщили журналистам в пресс-службе Восточного военного округа.

"В ходе поисковых работ на острове Итуруп обнаружили сеть подземных ходов, предположительно, сооруженных во время Второй Мировой войны. Исследовано около 100 м подземелья", - говорится в сообщении.

Также была найдена деревянная японская шхуна, построенная в 1930-е или 1940-е годы. Она затонула в заливе Касатка у берегов Итурупа.

Ранее на острове нашли два артиллерийских орудия времен войны.

В экспедицию на Курильские острова вошли около 100 человек, в том числе представители Русского географического общества, "Юнармии" и экспедиционного центра Минобороны России, а также курсанты военных вузов. Экспедиция прибыла на Итуруп 30 июля. Позднее ее участники планируют посетить остров Уруп, где будут проведены ботанические, вулканологические, геологические исследования.