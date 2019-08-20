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Число поселений Еврейской АО в зоне паводка за сутки выросло с 16 до 19

Движение на дорогах ограничено, но отрезанных от транспортного сообщения населенных пунктов нет

ТАСС, 20 августа. Подтопления отмечаются в 19 населенных пунктах Еврейской автономной области, сообщили ТАСС в пресс-службе ГУ МЧС России по региону.

Накануне сообщалось о 16 населенных пунктах в зоне паводка.

"Из-за дождей, переувлажнения почвы подтоплено 19 населенных пунктов, включая Биробиджан. Это семь жилых домов, 1084 приусадебных и дачных участка, более 37 тыс. га земель сельхозназначения, 17 участков дорог общей протяженностью 6936 м", - сказал собеседник агентства.

Движение на дорогах ограничено, но отрезанных от транспортного сообщения населенных пунктов нет, уточнили в пресс-службе. Из подтопленных домов эвакуированы 17 человек в селе Ленинское и в Биробиджане. Также эвакуированы 10 жителей поселка Николаевка. Большинство разместились у родственников и знакомых. В Биробиджане также подтоплены колодцы с питьевой водой, для жителей организован подвоз воды.

В Еврейской АО, как и в других регионах Дальнего Востока, несколько дней шли дожди, вызванные тайфунами "Лекима" и "Кроса", сейчас погода улучшилась, однако синоптики на этой неделе прогнозируют осадки, которые принесет циклон из Монголии. Ожидается подъем уровня воды в малых реках со 150 до 180 см, подъем грунтовых вод, а также рост уровня воды в Амуре, где сейчас на большинстве гидропостов отмечается спад.

Теги
РоссияЕврейская автономная область
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