В пункте пропуска через Уссури из-за паводка остановили международное сообщение

ХАБАРОВСК, 20 августа. /ТАСС/. Международное сообщение через границу с Китаем остановлено в пункте пропуска Покровка (Хабаровский край) - Жаохэ (Китай) на реке Уссури из-за паводка, сообщили во вторник ТАСС в хабаровском филиале Росгранстроя.

"Со вторника остановлено международное сообщение в смешанном пункте пропуска Покровка - Жаохэ по инициативе китайской стороны. Это связано с высоким уровнем воды в Уссури", - сказал представитель ведомства.

Пункт пропуска находится на реке Уссури в Бикинском районе в селе Покровка, он используется как грузопассажирский. Летом там функционируют паромы, зимой устанавливается наплавной мост. Этот пункт пропуска загружен на 30%, краевое правительство сообщало о необходимости оптимизации его работы и проведении реконструкции.

Также с 10 августа было приостановлено речное сообщение между Хабаровском и городом Фуюань (Китай) из-за высоких уровней Амура, со 2 августа приостановлено сообщение в пункте пропуска Нижнеленинское (Еврейская АО) - Тунцзян (Китай) через Амур.

В Хабаровском крае и в других регионах Дальнего Востока с июля на разных реках сформировались дождевые паводки, подтоплены дома, дороги, сельхозземли.