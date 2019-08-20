Барнаульская епархия планирует проводить воздушные крестные ходы против лесных пожаров

БАРНАУЛ, 20 августа. /ТАСС/. Барнаульская епархия Русской православной церкви (РПЦ) планирует проводить воздушные крестные ходы на Алтае против лесных пожаров и по другим обращениям. Первый крестный ход на вертолете был совершен над Барнаулом и другими районами региона. Об этом ТАСС сообщили во вторник в пресс-службе епархии.

"Облет охватывал Барнаул в частности и другие районы вплоть до Бийска и Павловска, те места, которые вызывали [наибольшее беспокойство]. Если будут такие потребности и будут обращения, то будут подобные крестные ходы. [Обращения] разные бывают и в том числе, совершения каких-либо панихид, связанных с днем памяти тех же сотрудников ЧС, это у нас совершается регулярно, но на вертолете впервые проводили. А так сотрудничество, соработничество с сотрудниками МЧС и правоохранителями регулярно проходит", - сказали в пресс-службе.

Собеседники агентства отметили, что воздушный крестный ход занял более двух часов, в процессе облета был обнаружен очаг пожара.

"В связи с пожароопасной ситуацией в Сибири и, в частности, в Алтайском крае, по просьбе Министерства природных ресурсов и экологии Алтайского края, 15 августа был совершен воздушный крестный ход на вертолете с иконами Божией Матери "Живоносный Источник" и "Коробейниковская-Казанская". С высоты птичьего полета митрополит Барнаульский и Алтайский Сергий благословил нашу землю Честным Животворящим Крестом и окропил святой водой алтайские леса. Во время полета читались молитвы, акафисты и каноны", - говорится на сайте епархии.

Режим ЧС из-за лесных пожаров действует на всей территории Иркутской области, Якутии, Красноярского края, в двух районах Бурятии. Особый противопожарный режим введен в 42 регионах страны.