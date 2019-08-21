Клубника и арбузы на вечной мерзлоте. Как фермер сломал стереотипы о Якутии

Григорий Эм выращивает самые экологичные овощи и фрукты: благодаря долгой зиме здесь не так активны сельхозболезни и паразиты

Еще 20 лет назад никто и не помышлял о том, что в одном из самых холодных в мире городов, Якутске, можно наладить прибыльное овощеводство. Места за городом было предостаточно, но вот представить, что в этой местности можно успешно выращивать помидоры, огурцы и даже экзотические для этого края клубнику и арбузы, люди не могли. Кроме Григория Эм, бывшего инженера гражданской авиации. Он вырос и работал в Узбекистане, куда переселили его семью — корейцев с Дальнего Востока. Приехав в холодную Якутию со ста долларами в кармане в начале 90-х, он смог создать агробизнес. Сегодня семья Эм выращивает более 20 сельхозкультур. В этом и есть уникальность хозяйства — выращивать в крае вечной мерзлоты то, чего до них не осмелился никто. Китайская продукция уже не конкурент Хозяйство семьи Эм находится недалеко от поселка Жатай в пригороде Якутска. Радуют глаз аккуратные, ухоженные поля, где все время кто-то трудится. А начиналось все с небольшого клочка земли, который семья на свой страх и риск взяла в аренду. — По профессии я инженер по управлению воздушным движением. В 90-е остался без работы. Так как я сам родом из деревни, родители всю жизнь работали в колхозе, именно поэтому решился на такой эксперимент. А вообще я сам здесь зять, жена у меня местная, из Усть-Алданского района. Помню, приезжал в гости в 1974 году летом. Погода стояла очень жаркая, солнце светило нещадно. Тогда-то и подумал, что на якутской земле может расти абсолютно все. Догадка меня не обманула, это я могу сказать точно, — вспоминает овощевод. — В 1999 году работал в подсобном хозяйстве "Жатайстроя", а в 2001-м решился организовать собственное.

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Тогда супруги Эм начинали с 4 гектаров, высадили на них огурцы и помидоры. Затем с каждым годом понемногу наращивали объемы, начали выделять земли под экспериментальные культуры. В лучшие годы возделывали 220 гектаров земли, но сейчас площадь сокращена до 120–140 гектаров. — Все кризисные явления когда-нибудь ощущаются очень остро. Так и в нашем деле — снизилась покупательная способность якутян, это и повлияло на нашу работу. Больше всего, конечно, ударило постоянное повышение цен на ГСМ. При этом, по словам Эм, относительно дешевая китайская продукция никогда не была им конкурентом. "Во-первых, у нас цены были ниже, во-вторых, все-таки население может на вкус отличить свежие и натуральные продукты от овощей и фруктов сомнительного качества. Просто население не способно сейчас тратить деньги на овощи в больших количествах. Сейчас у нас есть небольшая прибыль, но все же в некоторых вопросах приходится сводить концы с концами", — говорит он. Эксперименты и опыт Быть агробизнесменом дело не простое. Здесь надо уметь и управлять, быть самому агрономом, выстраивать логистику и заниматься финансами. У Григория Эм это неплохо получается. — Все, чем мы сегодня владеем, ко всему пришли самостоятельно методом проб и ошибок. Главное — не бояться экспериментировать и внедрять новые технологии. На заре своей деятельности мы первыми в республике внедрили капельное орошение полей, метод мульчирования. Как-то, помню, спорили мы с одним профессором от агрономии: "Григорий, ты никогда здесь не получишь ни арбузов, ни дынь!" Я же настаивал на своем, но уж очень был убедителен доктор наук. Сейчас же я приглашаю всех на мои поля, где растут бахчевые: посмотрите, могут расти, да еще как!

Описание В этом году высажено шесть тысяч кустов клубники разных сортов © Личный архив Артура Эм

Вот с чем еще есть проблемы у хозяйства, так это с рабочей силой. Основной костяк — человек 30 из России и бывшего СССР. В сезон сбора урожая их количество вырастает до 120. — Работа у земледельцев сложная, требующая аккуратности и физической выносливости. Рабочий день во время сбора может длиться до 14 часов в сутки. А куда деваться, все необходимо делать вовремя. Сейчас у нас овощи открытого грунта. Поначалу была теплица в 6 гектаров, но сейчас в ней ничего не сажаем. Найти людей для работы в теплице просто невозможно. Ведь в ней условия труда совсем не тепличные: адская жара плюс ежедневный уход. Плюсы вечной мерзлоты Рабочая пора начинается с февраля — закладывают многочисленную рассаду. В конце октября работягам можно выдохнуть — урожай собран. А потом начинается работа по доведению всего до покупателя. У хозяйства есть овощехранилища, есть договоры на поставку небольших партий в северные районы, снабжают свежими овощами социальные объекты. Основная же часть реализуется в розницу. Сегодня Эм выращивают на якутских полях даже сою. Правда, продукт этот не востребован у местных жителей.