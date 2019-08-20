C 2020 года на Сахалине стартует комплексная программа развития сел

МОСКВА, 20 августа. /ТАСС/. Власти Сахалинской области намерены в течение пяти лет реализовать программу по развитию и благоустройству сельских территорий. Об этом во вторник журналистам сообщила пресс-служба сахалинского правительства.

"В 2020 году в островном регионе стартует комплексная программа развития сельских территорий. В населенных пунктах проведут газификацию, обновят системы водоснабжения, отремонтируют дороги и создадут новые зоны отдыха. Полностью реализацию программы завершат в 2025 году", - говорится в сообщении.

Особое внимание власти уделят благоустройству. В населенных пунктах обустроят зоны отдыха, детские и спортивные площадки, установят системы освещения, тротуары и аллеи.

"Для этого будут задействованы средства федерального и регионального бюджетов, привлечены деньги предпринимателей, которые работают в селах", - цитирует пресс-служба главу региона Валерия Лимаренко.

По данным пресс-службы, в регионе продолжат реализовывать комплекс мер по поддержке жителей села. В настоящее время в Сахалинской области молодым специалистам с высшим образованием предоставляют подъемные в размере 500 тыс. рублей, а также компенсацию на покупку жилья в размере 70% от стоимости квартиры или дома. Власти региона также намерены ввести льготную ипотеку для всех жителей сельской местности.

Фермерам, проживающим в селах, предоставляют кредиты по льготным ставкам от 2 до 5% годовых, субсидии на приобретение оборудования, а также грантовую поддержку на развитие предприятия.

В этом году в Сахалинской области на эти цели направили более 80 млн рублей.

В Сахалинской области насчитывается 222 сельских населенных пункта, 15 городов и 5 поселков.