Экстренное предупреждение о 40-градусной жаре объявлено в КБР, Чечне и на Ставрополье

МОСКВА, 20 августа. /ТАСС/. Главные управления МЧС по Кабардино-Балкарии (КБР), Чечне и Ставропольскому краю распространили экстренное предупреждение в связи жарой до 40 градусов, которая ожидается в ближайшие несколько суток в этих регионах.

С 20 по 22 августа в северо-западных районах и восточной части Ставропольского края существует вероятность возникновения чрезвычайных ситуаций из-за жары. "Ожидается сильная жара в 40 градусов", - говорится в сообщении ГУ МЧС по региону.

Сильная жара до 38 градусов ожидается в степных районах КБР 20-22 августа с 13:00 до 18:00. Во второй половине дня 21, 22 и 23 августа в северных и центральных районах Чечни температура составит плюс 40-41 градус. По данным МЧС по Дагестану, с 19 по 21 августа в предгорных районах республики сохраняется чрезвычайная пожароопасность пятого класса.

Спасатели рекомендуют при сильной жаре соблюдать осторожность при обращении с огнем, в связи с высокой тепловой нагрузкой на организм сократить пребывание на открытом воздухе, избегать воздействия повышенной температуры, чаще находиться в тени, а водителям по возможности воздержаться от поездок на личном автотранспорте.