В павильоне Приамурья на ВЭФ расскажут о газохимическом кластере в Свободненском районе

БЛАГОВЕЩЕНСК, 20 августа. /ТАСС/. Гостям павильона Амурской области на выставке "Улица Дальнего Востока" V Восточного экономического форума (ВЭФ) расскажут о газохимическом кластере в Свободненском районе региона, сообщается во вторник на официальном сайте ВЭФ.

"Гостям расскажут о газохимическом кластере в Свободненском районе области. Можно будет проследить путь сырья от Чагоянского месторождения по газопроводу "Сила Сибири" к Амурскому ГПЗ и газохимическому кластеру, а затем к предприятиям, которые будут использовать продукцию газопереработки для своего производства", - говорится в сообщении.

Как уточняется, с газохимической отраслью посетителей познакомят на первом этаже павильона Приамурья. Также на выставочной площадке области установят отдельный павильон, где будут представлены лучшие товары экспортеров региона, в том числе сельхозпроизводителей. На малой сцене рядом с площадкой с утра до вечера будут проходить интерактивные мероприятия и концертная программа. Для посетителей выступят коллективы детского цирка "Ап!" и школы танца "Стрекоза", солисты Амурской областной филармонии, рок-группа "Блокада Сердца".

Будут работать интерактивные зоны, пройдет интеллектуальная игра "Котоквиз". Для участников стартового дня проведут квест по теме "История Дальнего Востока и Амурской области".

Ранее сообщалось, что павильон Приамурья будет представлен в трех уровнях. На каждом уровне павильона будут представлены достижения Приамурья.

Второй этаж будет отведен под традиционную экономику области и образы будущего, связанные с развитием российско-китайских отношений. Здесь презентуют "Трансграничную Агломерацию Благовещенск - Хэйхэ".

Ключевыми ее объектами являются автомобильный мост Россия - Китай через реку Амур и канатная дорога Благовещенск - Хэйхэ. Третий этаж отведен под зону отдыха и переговоров.

Пятый Восточный экономический форум пройдет 4-6 сентября 2019 года. По итогам предыдущего форума было подписано 220 соглашений, контрактов, меморандумов и протоколов на сумму свыше 3 трлн рублей. В работе форума приняли участие 6002 делегата и 1357 представителей СМИ из 60 иностранных государств. Ежегодно в рамках форума проходит выставка "Улица Дальнего Востока", на которой идет презентация дальневосточных регионов.