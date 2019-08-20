В Петербурге 22 августа пройдет прощание с музыкантом Михаилом Романовым

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 20 августа. /ТАСС/. Прощание с заслуженным артистом РФ Михаилом Романовым, умершим 18 августа, пройдет в Санкт-Петербурге, в четверг. Об этом ТАСС сообщили во вторник в пресс-службе Санкт-Петербургской академической филармонии имени Д. Д. Шостаковича.

"Прощание с музыкантом состоится в четверг, 22 августа 2019 года, в 14:30 мск, в Большом зале крематория, находящегося по адресу Шафировский проспект, дом 12", - сказали в пресс-службе.

Романов состоял в штате Заслуженного коллектива России академического симфонического оркестра филармонии. Филармония будет участвовать в похоронах и готова помогать во всех сопутствующих расходах.

Источник в экстренных службах сообщал ТАСС, что тело Романова было обнаружено на улице Белышева в Невском районе Петербурга в воскресенье. По предварительным данным, артист умер после падения с балкона многоэтажного дома.

Михаил Романов родился в 1951 году в Ленинграде. По данным официального сайта Санкт-Петербургской государственной консерватории имени Римского-Корсакова, в 1970 году он окончил музыкальное училище имени Н. А. Римского-Корсакова, а в 1975 году - Ленинградскую консерваторию. С 1974 года играл в академическом симфоническом оркестре Ленинградской филармонии, с 1977 года входил в состав Заслуженного коллектива России академического симфонического оркестра Санкт-Петербургской филармонии. В 1997 году Романов был удостоен звания заслуженного артиста РФ.