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Северный Кавказ

В Моздокском районе Северной Осетии ожидается 38-градусная жара

МЧС призывает граждан меньше времени проводить на улице
Южная Осетия Сергей Бобылев/ТАСС
Описание
Южная Осетия
© Сергей Бобылев/ТАСС

ВЛАДИКАВКАЗ, 20 августа. /ТАСС/. Северо-Осетинский центр по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды прогнозирует до 22 августа в Моздокском районе Северной Осетии жару до 38 градусов. Об этом сообщила журналистам пресс-служба ГУ МЧС по республике.

"В степных районах республики (Моздокский район) ожидается сильная жара. Столбик термометра поднимется до отметки 38 градусов. Такой прогноз сохранится до 22 августа включительно. По словам специалистов, температурный максимум ожидается в послеобеденное время - с 13:00 до 18:00 мск", - говорится в сообщении.

ГУ МЧС по республике в связи с этим призывает граждан проводить меньше времени на улице, избегать физических нагрузок и пить достаточное количество жидкости.

Также ведомство напомнило, что традиционно в жаркий период увеличивается количество происшествий на водных объектах.

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