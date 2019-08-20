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Высокая пожарная опасность сохраняется в лесах Сибири, на Юге и в Поволжье

На территории Иркутской области, Красноярского края, Бурятии и Якутии действует режим ЧС

МОСКВА, 20 августа. /ТАСС/. Высокий, местами чрезвычайный класс пожарной опасности сохраняется в лесах Сибирского федерального округа, а также Мурманской области, Дальнего Востока, юга Приволжского федерального округа, Кавказа и юга европейской части России. Об этом во вторник сообщает Росгидромет.

"Высокая, местами чрезвычайная пожарная опасность в Мурманской области, Южном федеральном округе, Ставропольском крае, Дагестане, на юге Приволжского федерального округа, в Ханты-Мансийском автономном округе, Тюменской, Омской областях, на западе Томской и Новосибирской областей, востоке Эвенкии, севере Бурятии, в Якутии, на западе Амурской области и Чукотском автономном округе, в Магаданской области", - сообщает Росгидромет.

По данным Авиалесоохраны, по состоянию на 20 августа в Красноярском крае действуют 53 пожара на землях лесного фонда площадью почти 80 тыс. гектаров. В Иркутской области зафиксированы пять пожаров площадью 12,3 тыс. гектаров. В Иркутской области, Красноярском крае, Бурятии и Якутии объявлен режим ЧС.

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РоссияЛесные пожары в СибириЛесные пожары в России
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