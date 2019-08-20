Построенную по нацпроекту школу открыли в Грозном

ГРОЗНЫЙ, 20 августа. /ТАСС/. Новую школу на 220 мест открыли в Грозном для детей, которые ранее обучались в три смены в здании бывшего детского садика. Образовательное учреждение построено в рамках нацпроекта "Жилье и городская среда".

"Новое здание получила городская школа №28. До этого школа располагалась в бывшем здании детского сада в приспособленном помещении. Дети занимались практически в три смены в отсутствии актового зала, спортзала и вообще элементарных условий", - рассказал ТАСС министр образования Чечни Исмаил Байханов.

Здание представляет собой двухэтажный комплекс, состоящий из учебного корпуса, спортзала и пищеблока. В школе предусмотрены архив, актовый зал на 250 мест, комната для родителей, а также горячий и холодный цеха для приготовления пищи. Всего 56 помещений вместе с подсобными. "Это уже вторая школа за день, которую мы открываем <...> Ранее введено в эксплуатацию учебное заведение на 120 мест в горном Ножай-Юртовском районе", - добавил министр образования.

23 августа в Чечне отмечается 68-я годовщина со дня рождения первого президента республики Ахмата Кадырова. В предверии этой даты в регионе проходят конференции, конкурсы и открываются социальные объекты. В день торжества ожидаются более 150 гостей из 43 государств, которые примут участие в открытии самой большой мечети в Европе "Гордость мусульман" в городе Шали.

Нацпроект "Жилье и городская среда" состоит их четырех федеральных проектов - "Жилье", "Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда", "Ипотека" и "Формирование комфортной городской среды". Проект рассчитан на 2019-2024 годы и предусматривает в том числе строительство 120 млн кв. м жилья к 2020 году. Общий объем финансирования из всех источников - более 1 трлн рублей до 2024 года.