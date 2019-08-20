Эксперт: программа по развитию спорта в вузах поддержит подготовку спортсменов в СКФО

ЧЕРКЕССК, 20 августа. /ТАСС/. Программа по развитию спорта в университетах, которую Минобрнауки РФ намерено реализовать совместно с Минспорта, позволит вывести на новый уровень подготовку спортсменов в региональных вузах, а также позволит им более активно участвовать в мероприятиях, включенных в календарный план федерального министерства, считает ректор Карачаево-Черкесского государственного университета (КЧГУ) им. У. Д. Алиева Таусолтан Узденов.

Ранее глава Минобрнауки РФ Михаил Котюков сообщил о договоренности с Минспорта о совместных действиях по развитию спорта в университетах, в том числе по развитию университетской спортивной инфраструктуры. В частности, речь идет о продлении программы "Единой России" по строительству бассейнов в вузах страны и ее возможном распространении на плоскостные сооружения либо на универсальные спортивные залы.

"Если до сих пор профильные министерства, связанные со спортом, культурой и образованием развивались несколько автономно, сейчас это добрый знак - то, что они начинают работать консолидировано. Я уверен, что это даст новый импульс развитию студенческого спорта в университетах. Что касается нашего Карачаево-Черкесского университета, мы единственный вуз в регионе, который готовит высококлассных спортсменов, а также учителей физической культуры для школ. И для нас, конечно, такое понимание единства задач Минспорта и Минобрнауки очень кстати", - сказал Узденов ТАСС.

Он отметил, что КЧГУ активно сотрудничает с региональным министерством спорта, кроме того, на базе университета работает республиканское отделение Российского студенческого спортивного союза.

"Теперь, я думаю, мы сможем на правовой основе более тесно сотрудничать и с федеральным министерством по крайней мере в двух направлениях - это развитие инфраструктуры, а также то, что университет сможет участвовать в программах Минспорта по его календарному плану - до сих пор в этом плане у нас были некоторые нестыковки. И конечно, это даст нам возможность целевым образом готовить специалистов в области физкультуры и спорта", - добавил собеседник агентства.

По его словам, в настоящее время университет, в котором на всех уровнях университетского образования (бакалавриат, магистратура, аспирантура) по направлению физической культуры обучается около 600 человек, решает вопрос о строительстве бассейна.

"Мы лоббируем строительство бассейна на территории университета, - я думаю, это (реализация программы развития спорта в университетах - прим. ТАСС) тоже даст хорошие результаты для того, чтобы этот бассейн был построен", - сказал ректор КЧГУ.