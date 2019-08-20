Терминал большого города. В Саратове открылся новый аэропорт Гагарин

Все рейсы перевели из старого аэропорта Центральный с 08:00 по местному времени (07:00 мск). Пассажиры ждут более частых полетов и снижения цен на билеты

Жители Саратова и гости нового аэропорта Гагарин, ожидающие вылета и прилетевшие утром во вторник, не торопились на регистрацию и такси. Многие на несколько минут останавливались перед зданием, чтобы сфотографировать терминал и территорию вокруг, деревья, одно из которых было посажено весной этого года при участии первой в мире женщины-космонавта Валентины Терешковой. В здании в объектив попадали новые стойки регистрации, баннеры с космическим рисунком и звездами. "Нам очень нравится <...>, мы привыкли, что у нас маленький скромный аэропорт, а это терминал крупного города. Надеемся, что теперь география полетов расширится, а цены, наоборот, станут ниже", — сказала одна из пассажирок, представившаяся Мариной.

По словам директора компании "Аэропорты регионов" Евгения Чудновского, рассчитывать на снижение стоимости полетов можно. "Мы все ждали, когда сюда придут среднемагистральные борты, они комфортнее и дешевле с точки зрения себестоимости. Сегодня перевозчики вместо того, чтобы летать шесть-семь раз на маленьком самолете, начинают летать два-три раза на большом самолете", — рассказал журналистам Чудновский. Водная арка и сладости для первых пассажиров Все рейсы из старого аэропорта Центральный в новый аэропорт Гагарин перевели с 08:00 по местному времени (07:00 мск). Уже через 15 минут после открытия на взлетно-посадочной полосе приземлился самолет Boeing 737-800 авиакомпании "Победа", пожарные машины создали для самолета специальную водную арку — это международная авиационная традиция, пожелание удачных полетов. На борту самолета находилось 177 пассажиров, в том числе дети. "Классное здание аэропорта построили, уровень, близкий к Европе, в некоторых моментах даже опережает европейские аэропорты, в которых мы были", — поделился впечатлениями один из пассажиров.

Пассажиров первых рейсов в аэропорту Гагарин встречали и провожали в торжественной обстановке. Стойки регистрации украсили шарами, а в зоне регистрации сделали праздничный фуршет со сладостями. Вылетающим пассажирам выдавали посадочные талоны с космическим дизайном. Там же вручали памятные подарки — сувенирные монеты с изображением пассажирского терминала аэропорта Гагарин. Саратовцев поздравил с открытием аэропорта уроженец региона, художественный руководитель Театра наций Евгений Миронов. Обращение Миронова было опубликовано во вторник на странице Volodin.Saratov в Instagram, посвященной проектам в Саратовской области, от которой спикер Госдумы Вячеслав Володин был избран в парламент. "Я всех поздравляю с огромным событием — открытием нового аэропорта. Не только саратовцев, но и гостей города, которые смогут чаще приезжать в наш город и знакомиться с его историей и культурой. Я сам жду не дождусь, когда смогу приземлиться на новую взлетно-посадочную полосу", — сказал Миронов на видео.

Новые возможности аэропорта Как уточнили ТАСС в пресс-службе аэропорта, второй авиакомпанией, доставившей пассажиров из столичного аэропорта Шереметьево, стал "Аэрофлот". Рейс национального авиаперевозчика выполнен на самолете Airbus A-320 с именем "Ю. Гагарин". Третий рейс в новый аэропорт также прибыл из Шереметьево: его выполнила авиакомпания Nordwind на самолете Boeing 737-800. "Отмечу, что такие типы самолетов ранее не эксплуатировались авиакомпаниями на саратовских рейсах из-за инфраструктурных ограничений старого аэропорта", — добавил собеседник агентства.

При этом обслуживание пассажиров первых рейсов производилось через телескопические трапы, которые позволяют попасть в аэровокзал быстро и с комфортом, минуя выход на перрон. Подобных телетрапов до сих пор в Саратове не было. Как рассказали ТАСС в пресс-службе аэропорта, одновременно с началом обслуживания пассажиров начали работу все пассажирские сервисы. "Уже работают парковки, комната матери и ребенка, магазины и кафе, аптека, автоматические камеры хранения, упаковка багажа и бизнес-зал. Все работы завершены в срок", — сказал собеседник агентства.

Сегодня в 11:35 мск из аэропорта Гагарин вылетел также первый международный рейс — в турецкую Анталью. Аэропортовый комплекс Гагарин возведен в 20 км севернее Саратова в районе села Сабуровка. Проектом было предусмотрено строительство взлетно-посадочной полосы, пассажирского терминала пропускной способностью 1 млн пассажиров в год и административно-производственных зданий, необходимых для обслуживания пассажиров, багажа, грузов, а также размещения персонала и спецтехники. Строительство аэропортового комплекса велось в регионе с 2013 года. Общий объем финансирования составил более 20 млрд рублей.