Около 300 юнармейцев и волонтеров в День флага в Магасе образуют живой флаг РФ

МАГАС, 20 августа. /ТАСС/. Около 300 юнармейцев и волонтеров выстроятся в живой флаг РФ и выпустят в небо 700 воздушных шаров во время флешмоба, который пройдет в Магасе в День Государственного флага России. Об этом на встрече с врио главы Ингушетии Махмуд-Али Калиматовым сообщил и.о. главы министерства по внешним связям, национальной политике, печати и информации республики Руслан Мизиев.

"Участники флешмоба будут одеты в футболки цветов российского триколора - белые, синие и красные. После праздничного концерта в центре Магаса они выйдут на площадь перед Башней Согласия в виде фигуры флага и выпустят в небо 700 воздушных шаров цветов триколора", - сказал Мизиев, добавив, что в акции примут участие 200 юнармейцев и 100 волонтеров.

Также в республике пройдут книжно-иллюстрированная выставка, тематические вечера, беседы, круглые столы и акции.

"По прогнозу погоды, день будет жарким, поэтому на площади перед Башней Согласия нужно установить шатры, где дети смогут отдохнуть, спрятавшись от солнца, перекусить и попить воды",- сказал врио главы Ингушетии.

22 августа отмечается День Государственного флага Российской Федерации в соответствии с указом президента РФ от 20 августа 1994 года "в связи с восстановлением 22 августа 1991 года исторического российского трехцветного государственного флага".