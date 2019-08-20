Под Калининградом почтили память русских солдат, павших в Первой мировой войне

КАЛИНИНГРАД, 20 августа. /ТАСС/. Память солдат и офицеров Русской армии, павших в годы Первой мировой войны, почтили во вторник у мемориала "Штыковая атака" в городе Гусеве (ранее Гумбиннен) Калининградской области. Об этом сообщила пресс-служба правительства региона.

20 августа 1914 года близ города Гумбиннен войска Русской императорской армии во встречном бою нанесли сокрушительное поражение германским подразделениям, превосходившим их на 10 тыс. человек. По оценкам историков, эта победа вынудила немецкое командование перебросить значительные силы на восточный фронт, что ослабило германскую группировку перед битвой на Марне и спасло Париж.

"105 лет назад здесь, под Гусевым, гремели первые залпы Первой мировой войны. Мы говорим о том, что на этих полях была спасена судьба Европы, была спасена Франция. Мы вспоминаем этот подвиг, как тот вклад, который внесли наши солдаты в то, чтобы германский милитаризм ушел в историю", - сказал на церемонии заместитель полпреда президента в Северо-Западном федеральной округе Роман Балашов, отметив, что в 1945 году уже советские солдаты сделали все, чтобы эта земля навсегда перестала быть источником агрессии.

Калининградская область - единственный регион России, на территории которого разворачивались боевые действия Первой мировой войны, после которой прекратили свое существование сразу четыре империи (Австро-Венгерская, Германская, Османская и Российская), отметил министр культуры и туризма области Андрей Ермак. При этом он обратил внимание, что по итогам этой войны, которую называют "забытой", изменилась Европа, произошел кардинальный поворот в российской истории, поэтому память о тех событиях нужно сохранять. "Историю нужно изучать очень подробно, в том числе и Первой мировой войны, потому что эта война изменила лицо нашей страны, нашей земли", - сказал он журналистам.

В сентябре близ Гусева пройдет военно-исторический фестиваль "Гумбинненское сражение", посвященный 105-й годовщине победы Русской армии в сражении под Гумбинненом. На нем будет реконструирован один из эпизодов сражения, в котором примут участие до 300 реконструкторов из России, Белоруссии, Польши и Чехии. Будет задействована пехота, артиллерия, кавалерия и бронеавтомобили.