В стратегию развития Марий Эл включат проблему дорогой электроэнергии

ЙОШКАР-ОЛА, 20 августа. /ТАСС/. Проблема высоких тарифов на электроэнергию является одной из основных в стратегии развития Республики Марий Эл. Об этом сообщил министр строительства и ЖКХ РФ Владимир Якушев в ходе рабочей поездки в республику.

"С проблемой высоких тарифов на электроэнергию надо разобраться, потому что это очень серьезный удар по бизнесу, серьезно сегодня бьет по экономике и, конечно, в этом плане создает определенные сложности", - отметил министр. Он также добавил, что в сложившейся ситуации нет вины региональных властей. При этом федеральные органы исполнительной власти считают высокие тарифы на электроэнергию в Марий Эл несправедливыми, продолжил Якушев.

По его словам, проблема требует "экстренного принятия решений" и поддержки федерального центра. Также в стратегию социально-экономического развития Республики Марий Эл войдут вопросы, касающиеся образования, медицины, спорта, искусства, сельского хозяйства, малого предпринимательства, ЖКХ и другие, добавил министр.

Как сообщали местные СМИ в апреле 2019 года, ФАС России сделала вывод, что Минэкономразвития Марий Эл утвердило высокие тарифы на энергопотребление на основе недостоверной информации "ТНС энерго Марий Эл". Антимонопольная служба в ходе внеплановой проверки выявила нарушения при установлении сбытовых надбавок для этой компании.

На встрече с президентом РФ Владимиром Путиным 3 июня глава Минэкономразвития Максим Орешкин сообщил, что выбрано 10 регионов с невысокими экономическими показателями, по каждому из которых в правительстве будет назначен куратор. Якушев был назначен куратором Республики Марий Эл. Ранее вице-премьер Виталий Мутко заявлял, что по каждому из десяти субъектов будет выпущено распоряжение правительства РФ, которое определит перечень мер социально-экономической поддержки этих регионов и решение наиболее острых вопросов.