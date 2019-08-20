Строители приступили к разбору старейшего в Оренбурге недостроя

ОРЕНБУРГ, 20 августа. /ТАСС/. Специалисты начали демонтаж старейшего в Оренбурге недостроя - 12-этажного административного здания на улице Советской, возведение которого началось еще в конце 1970-х годов. Об этом сообщают в пресс-службе правительства Оренбургской области.

"Работы по разбору недостроя ведутся внутри конструкции. Начало наружных работ и разбор контура здания начнутся после расширения площадки для работы подъемного крана", - говорится в сообщении.

Как пояснила ТАСС и.о. главного архитектора региона Наталья Ибрагимова, зданию больше 40 лет, и "объект действительно является старейшим недостроем города такого масштаба".

Модератор тематической площадки ОНФ "Жилье и городская среда" в регионе Дмитрий Болдырев отметил, что здание представляет опасность. "Высотка на улице Советской - один из фундаментальных памятников незавершенного строительства в Оренбурге. Насколько мне известно, в последнее время объект представлял опасность для жизни и здоровья граждан, некоторые конструкции были признаны аварийными, поэтому разбор здания и ликвидация недостроя назревали давно. Прежний собственник неоднократно предпринимал попытки реализовать объект, теперь это удалось, также не обошлось без политической воли", - сказал он ТАСС.

Демонтаж недостроя осуществляет "ЛистПромСтрой". Руководитель фирмы Сергей Петров добавил, что для безопасности процесса администрация Оренбурга распорядилась перенести контактную электрическую сеть. Опоры для троллейбусных проводов уже установлены на новом месте.

История долгостроя

Административное 16-этажное здание в центре Оренбурга начали строить в конце 1970-х годов для "Оренбурггазпрома". Работы прекратились через несколько лет, а центральную площадь города "украсила" бетонная коробка высотой более 50 метров. Объект несколько раз менял собственников. Одна из попыток реанимировать высотку в начале 2000-х годов завершилась разбором четырех верхних этажей и остеклением фасада, однако строительство вновь не было завершено.

На данный момент объект находится в собственности группы компаний "Лист", которая намерена после окончания демонтажа передать территорию в подарок городу Оренбургу, сообщается на сайте правительства Оренбургской области. Врио губернатора региона Денис Паслер поручил проработать варианты дальнейшего функционального использования территории. Как пояснили в региональном минстрое, это будет общественное пространство без капитального строительства.