На Ставрополье разработана программа по ликвидации дефицита воды

ПЯТИГОРСК, 20 августа /ТАСС/. Программа по ликвидации дефицита воды разработана в Ставропольском крае, она повысит водоподачу до 300 млн кубометров, сообщили в управлении по информполитике правительства региона.

"Ставропольский край одним из первых регионов России направил пакет предложений в новую федеральную программу по ликвидации дефицита воды. Предполагается, что программа охватит семь субъектов, находящихся в зоне рискованного земледелия. Документ включит в себя комплекс мер, направленных на дополнительное повышение водоподачи в крае", - говорится в сообщении.

По данным управления, предложения Ставрополья предполагают реконструкцию в 2019-2025 годах Кумо - Манычского канала и Левокумской плотины - ключевых опорных точек региона по стабильному обеспечению живительной влагой нескольких территорий края.

"По прогнозам специалистов, это позволит через шесть лет значительно увеличить дополнительный объем водоподачи в крае, до 300 млн кубометров", - приводятся в сообщении слова первого заместителя председателя правительства Ставрополья Николая Великданя.

Управление отмечает, что собственные ресурсы края не обеспечивают водопотребление, и для покрытия дефицита осуществляются межбассейновые переброски из источников соседних регионов. Кумо - Манычский канал, протяженностью около 100 километров, перебрасывает воду из Терека и Кумы в Чограйское водохранилище. Благодаря этому в зону обводнения попадает до 110 тыс. гектаров.

Кумо - Манычский канал является важнейшей артерией по обеспечению потребителей Ставропольского края и Калмыкии. Годовой объем водоподачи составляет от 450 до 520 млн кубометров. Канал построен в 1961 году, с тех пор ни разу не реконструировался и сейчас не отвечает современным требованиям развития сельского хозяйства и пропуска паводковых вод.